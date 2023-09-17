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أزمة رودريجو تخيف ريال مدريد أمام سوسيداد

9/17/2023 10:14:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يواجه ريال مدريد أزمة هجومية قبل مواجهة ريال سوسيداد، اليوم الأحد، في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.
ويعاني هجوم ريال مدريد من غياب كل من فينيسيوس جونيور وأردا جولر، بسبب الإصابة.
ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن رودريجو يعد الرهان الرئيسي للإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب الميرنجي، في الهجوم أثناء غياب فينيسيوس.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رودريجو يقدم الكثير من التضحية والالتزام، لكن يحيط به الكثير من الجدل بسبب تسجيل الأهداف.
وأوضحت أن رودريجو يعاني هذا الموسم مع ريال مدريد في اللمسة الأخيرة، حيث إنه يصوم عن زيارة الشباك مع الميرنجي منذ الجولة الأولى في الليجا، التي أحرز خلالها هدفا وحيدا ضد أتلتيك بيلباو.
ومنذ ذلك الحين، فإن رودريجو يقدم الكثير من السحر والقليل من الفاعلية، لذا يواجه جفافا تهديفيا، لكنه يسعى اليوم لإنهاء هذه الأزمة أمام سوسيداد.
ويريد رودريجو الاستفادة من عودته بمعنويات مرتفعة من التوقف الدولي مع منتخب البرازيل، بعد أن أحرز هدفين في المباراة الأولى ضد بوليفيا، ولعب دورا أساسيا في الفوز الصعب في المباراة الثانية ضد بيرو.

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