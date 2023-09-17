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تسجيل 109 أنواع من الطيور المهاجرة في واحة أيلة

9/17/2023 10:14:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجّل تقرير مسح أجرته الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، 109 أنواع من الطيور المهاجرة في واحة أيلة للعام 2022-2023.


وبيّن تقرير الجمعية، أهمية واحة أيلة كنقطة توقف حيوية للطيور المهاجرة، خلال رحلاتها الطويلة بين الشمال والجنوب.
وسلط التقرير الضوء على العلاقة القوية بين ملاعب الجولف وأثرها كموائل هامة للطيور، استناداً على أبحاث علمية كشفت أن نهج واحة أيلة الصديق للبيئة في إدارة الملاعب يتماشى مع الدور الإيجابي الذي يمكن أن تُحدثه هذه المساحات الخضراء.


وأظهر التقرير الأهمية البيئية لموائل الواحة، وقائمة أنواع الطيور المقيمة والمهاجرة، سواء النادرة في عبورها أو تلك المعتادة في العبور للمنطقة، والجهود التعاونية المبذولة للحفاظ على هذا النظام البيئي الحيوي.
وأشار التقرير إلى تسجيل أنواع مُهددة ومصنفة من الطيور، بما في ذلك الإوزة الغراء الصغيرة، والنسر المرقط الكبير، والحمام الرقطي.

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