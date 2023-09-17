بعد تكهنات عن تدهور صحته... قديروف يدعو الناس إلى مزاولة الرياضة



وتسري تكهنات منذ أشهر بشأن صحة الزعيم الشيشاني، البالغ 46 عاماً، الحليف الوثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمتّهَم من قِبل منظمات حقوقية بإقامة ((نظام استبدادي)) في الشيشان.



ونشرت قناة قديروف، على تطبيق ((تلغرام))، شريطين مصوّرين له، اليوم الأحد، وظهر في الأول وهو يمشي في مكان غير محدَّد، مرتدياً معطفاً في ظل أجواء ماطرة، وقد ارتسمت ابتسامة على وجهه المنتفخ. وفي الثاني يسمع قديروف وهو يتحدث باللغة الشيشانية، قبل أن يقول بالروسية ((زاوِلوا الرياضة)).



وأرفق الفيديو بتعليق مكتوب جاء فيه ((أنصح بشدة كلَّ من لا يستطيعون التمييز بين الحقيقة والأكاذيب عبر الإنترنت، أن يذهبوا للتنزه وتنشق بعض الهواء النظيف وترتيب أفكارهم... يمكن للمطر أن يكون منعشاً بشكل مذهل)).



ولم يتضح متى جرى تصوير المقطعين القصيرين، لكن نشرهما يأتي بعد تقارير غير مؤكدة بشأن صحة قديروف بلغت، في الأيام الأخيرة، حد الحديث عن دخوله في غيبوبة.



ويُعدّ قديروف من أبرز حلفاء الرئيس بوتين ومن الداعمين لحربه في أوكرانيا، حيث قاتلت تشكيلات شيشانية في الميدان إلى جانب الجيش الروسي.



ويحكم قديروف الشيشان، وهي جمهورية روسية ذات غالبية مسلمة في شمال القوقاز، منذ عام 2007، وقُتل عدد من خصومه في ظروف مُريبة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك خارج روسيا.



ويواجه قديروف اتهامات من المدافعين عن حقوق الإنسان بالقضاء على حرية التعبير، والإشراف على عمليات انتقام من معارضيه. وأدرجته الولايات المتحدة في يوليو (تموز) 2020 على قائمتها السوداء لمنتهكي حقوق الإنسان.

الشرق الأوسط