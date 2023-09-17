على طريقة محمد رمضان..أحمد سعد يظهر في طائرة خاصة -صور

على طريقة محمد رمضان..أحمد سعد يظهر في طائرة خاصة -صور
التاريخ
9/17/2023 10:14:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ظهر المطرب أحمد سعد، على متن طائرة خاصة مقلدا الفنان محمد رمضان الذي اعتاد الظهور داخل طائرته بمفرده في رحلاته وسفره للخارج.
ونشر أحمد سعد الصور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، وعلق قائلا: رحلتي الى القمر.
وأحيا أحمد سعد، في وقت سابق حفلا غنائيا برفقة المطربة روبي وحقق نجاحا كبيرا من خلاله.
صدى البلد
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