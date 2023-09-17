Sunday, 17 September 2023 05:52 GMT

على طريقة محمد رمضان..أحمد سعد يظهر في طائرة خاصة -صور

9/17/2023 10:14:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ظهر المطرب أحمد سعد، على متن طائرة خاصة مقلدا الفنان محمد رمضان الذي اعتاد الظهور داخل طائرته بمفرده في رحلاته وسفره للخارج.
ونشر أحمد سعد الصور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، وعلق قائلا: رحلتي الى القمر.


وأحيا أحمد سعد، في وقت سابق حفلا غنائيا برفقة المطربة روبي وحقق نجاحا كبيرا من خلاله.







صدى البلد

MENAFN17092023000208011052ID1107084439

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث