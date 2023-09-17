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فون دير لاين وميلوني تزوران لامبيدوزا بعد أن فاضت بالمهاجرين

9/17/2023 10:14:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين دول الاتحاد الأوروبي لاستضافة اللاجئين، وذلك خلال زيارة لجزيرة لامبيدوزا رافقتها فيها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وقالت فون دير لاين: "الهجرة غير القانونية تمثل تحديا يحتاج إلى رد أوروبي، وأدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاستضافة بعض من آلاف المهاجرين الذين يصلون إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية".
وتقع جزيرة لامبيدوزا على بعد أقل من 150 كيلومترا من الساحل التونسي، وهي إحدى المحطات الأولى للمهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط أملا في الوصول إلى أوروبا.
وخلال فصل الصيف من كل عام، يعبر عشرات الآلاف من المهاجرين البحر على متن قوارب تكون متهالكة في كثير من الأحيان في عمليات محفوفة بالمخاطر وقضى فيها أكثر من ألفَي شخص منذ يناير.

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