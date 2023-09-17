ريسان رامي حسين.. مبارك المولودة الجديدة
التاريخ
9/17/2023 10:14:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - يتقدم والد ريسان ووالدته، إلى إبنهم الغالي ريسان رامي حسين بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة قدوم المولودة الجديدة " زينة ".
داعيين المولى أن يجعلها قرة عين لوالديها، وأن يملأ سنوات حياتها بالفرح والصحة في كنف والديها.
ألف ألف مبارك..
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