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ريسان رامي حسين.. مبارك المولودة الجديدة

9/17/2023 10:14:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتقدم والد ريسان ووالدته، إلى إبنهم الغالي ريسان رامي حسين بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة قدوم المولودة الجديدة " زينة ".


داعيين المولى أن يجعلها قرة عين لوالديها، وأن يملأ سنوات حياتها بالفرح والصحة في كنف والديها.
ألف ألف مبارك..

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