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المستشار أبو شرار يلتقي بوفد دولي لتقييم شامل للمعهد القضائي

9/17/2023 10:13:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN / التقى رئيس المحكمة العليا محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار في مكتبه، اليوم الاحد، بوفد دولي يضم السيد باتريك ميروفو خبير التعليم الالكتروني، والسيدة ايلين ويكمان خبيرة التدريب القضائي في أكاديمية التدريب القضائي السويدي، وذلك من أجل التقييم الشامل للمعهد القضائي الفلسطيني، وبحضور مدير المعهد القضائي القاضي بلال أبو هنطش، والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد ولد علي.

و رحب المستشار أبو شرار بأعضاء الوفد، وأشار بأن هذه الزيارة تهدف إلى تقيم شامل للمعهد القضائي فيما يتعلق بنظام التدريب والمنصة الالكترونية، وتقييم البنية التحية للمعهد القضائي، وتقييم العلاقات المحلية والدولية والمشاريع المقدمة من الدول المانحة.

وأكد أبو شرار بأن التحدي الأكبر أمام المعهد القضائي بأن المبنى غير لائق ولا يلبي الاحتياجات الاساسية للتدريب، وأضاف بأن معرفة جوانب التقدم والقصور في أداء المعهد القضائي يساعدنا في غايات التطوير، ولذلك نتطلع بأن يصبح المعهد القضائي الفلسطيني الرافد الوحيد للسلطة القضائية من القضاة الأكفاء

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