المستشار أبو شرار يلتقي بوفد دولي لتقييم شامل للمعهد القضائي

المستشار أبو شرار يلتقي بوفد دولي لتقييم شامل للمعهد القضائي
التاريخ
9/17/2023 10:13:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله /PNN / التقى رئيس المحكمة العليا محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار في مكتبه، اليوم الاحد، بوفد دولي يضم السيد باتريك ميروفو خبير التعليم الالكتروني، والسيدة ايلين ويكمان خبيرة التدريب القضائي في أكاديمية التدريب القضائي السويدي، وذلك من أجل التقييم الشامل للمعهد القضائي الفلسطيني، وبحضور مدير المعهد القضائي القاضي بلال أبو هنطش، والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد ولد علي.
و رحب المستشار أبو شرار بأعضاء الوفد، وأشار بأن هذه الزيارة تهدف إلى تقيم شامل للمعهد القضائي فيما يتعلق بنظام التدريب والمنصة الالكترونية، وتقييم البنية التحية للمعهد القضائي، وتقييم العلاقات المحلية والدولية والمشاريع المقدمة من الدول المانحة.
وأكد أبو شرار بأن التحدي الأكبر أمام المعهد القضائي بأن المبنى غير لائق ولا يلبي الاحتياجات الاساسية للتدريب، وأضاف بأن معرفة جوانب التقدم والقصور في أداء المعهد القضائي يساعدنا في غايات التطوير، ولذلك نتطلع بأن يصبح المعهد القضائي الفلسطيني الرافد الوحيد للسلطة القضائية من القضاة الأكفاء
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