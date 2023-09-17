المستشار أبو شرار يلتقي بوفد دولي لتقييم شامل للمعهد القضائي

و رحب المستشار أبو شرار بأعضاء الوفد، وأشار بأن هذه الزيارة تهدف إلى تقيم شامل للمعهد القضائي فيما يتعلق بنظام التدريب والمنصة الالكترونية، وتقييم البنية التحية للمعهد القضائي، وتقييم العلاقات المحلية والدولية والمشاريع المقدمة من الدول المانحة.

وأكد أبو شرار بأن التحدي الأكبر أمام المعهد القضائي بأن المبنى غير لائق ولا يلبي الاحتياجات الاساسية للتدريب، وأضاف بأن معرفة جوانب التقدم والقصور في أداء المعهد القضائي يساعدنا في غايات التطوير، ولذلك نتطلع بأن يصبح المعهد القضائي الفلسطيني الرافد الوحيد للسلطة القضائية من القضاة الأكفاء