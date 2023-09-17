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البكري يستنكر الإقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى بالتزامن مع بدء الأعياد اليهودية

9/17/2023 10:13:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله
/PNN/استنكر سماحة الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية الإقتحامات المتكررة للمسجد للمسجد الأقصى المبارك من قبل مئات المستوطنين
بالتزامن مع بدء الأعياد اليهودية

وأضاف البكري " أن الإستمرار بهذه الجرائم بين الحين والأخر وبمباركة من
المستوى السياسي الإسرائيلي
وبشكل علني يلزم العالم
أن يقف عند مسؤولياته وأن
يتدخل بشكل جاد لوضع حد لهذه الإنتهاكات .

واعتبر البكري أن تصاعد اعتداءات الإحتلال الإرهابية ومستوطنيه في الآونة الأخيرة في القدس وبحجج واهية يهدف للوصول إلى التقسيم الزماني والمكاني وإلى إفراغ المدينة المقدسة بشكل تدريجي وممنهج .


مشددا أن ما يجري
الآن تجاه المقدسات والمواقع الإسلامية يتطلب دوراً عربياً وإسلامياً استثنائياً
للتحرك العاجل من أجل حماية المسجد الأقصى والتصدي لهذه الممارسات العنصرية غير الشرعية وغير القانونية .

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