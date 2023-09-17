البكري يستنكر الإقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى بالتزامن مع بدء الأعياد اليهودية

البكري يستنكر الإقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى بالتزامن مع بدء الأعياد اليهودية
التاريخ
9/17/2023 10:13:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله
/PNN/استنكر سماحة الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية الإقتحامات المتكررة للمسجد للمسجد الأقصى المبارك من قبل مئات المستوطنين
بالتزامن مع بدء الأعياد اليهودية
وأضاف البكري " أن الإستمرار بهذه الجرائم بين الحين والأخر وبمباركة من
المستوى السياسي الإسرائيلي
وبشكل علني يلزم العالم
أن يقف عند مسؤولياته وأن
يتدخل بشكل جاد لوضع حد لهذه الإنتهاكات .
واعتبر البكري أن تصاعد اعتداءات الإحتلال الإرهابية ومستوطنيه في الآونة الأخيرة في القدس وبحجج واهية يهدف للوصول إلى التقسيم الزماني والمكاني وإلى إفراغ المدينة المقدسة بشكل تدريجي وممنهج .
مشددا أن ما يجري
الآن تجاه المقدسات والمواقع الإسلامية يتطلب دوراً عربياً وإسلامياً استثنائياً
للتحرك العاجل من أجل حماية المسجد الأقصى والتصدي لهذه الممارسات العنصرية غير الشرعية وغير القانونية .
MENAFN17092023000205011050ID1107084435
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.