البكري يستنكر الإقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى بالتزامن مع بدء الأعياد اليهودية

وأضاف البكري " أن الإستمرار بهذه الجرائم بين الحين والأخر وبمباركة من

المستوى السياسي الإسرائيلي

وبشكل علني يلزم العالم

أن يقف عند مسؤولياته وأن

يتدخل بشكل جاد لوضع حد لهذه الإنتهاكات .

واعتبر البكري أن تصاعد اعتداءات الإحتلال الإرهابية ومستوطنيه في الآونة الأخيرة في القدس وبحجج واهية يهدف للوصول إلى التقسيم الزماني والمكاني وإلى إفراغ المدينة المقدسة بشكل تدريجي وممنهج .





مشددا أن ما يجري

الآن تجاه المقدسات والمواقع الإسلامية يتطلب دوراً عربياً وإسلامياً استثنائياً

للتحرك العاجل من أجل حماية المسجد الأقصى والتصدي لهذه الممارسات العنصرية غير الشرعية وغير القانونية .