الاحتلال يطلق النار صوب أراضي المواطنين الزراعية شرق رفح جنوب قطاع غزة

الاحتلال يطلق النار صوب أراضي المواطنين الزراعية شرق رفح جنوب قطاع غزة
التاريخ
9/17/2023 10:13:57 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
غزة/PNN/ أطلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأحد 17/9/2023، النار صوب أراضي المواطنين الزراعية شرق رفح جنوب قطاع غزة.
وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال المتمركزة على الحدود الشرقية للقطاع، استهدفت المواطنين والمزارعين بإطلاق النار عليهم.
وتستهدف قوات الاحتلال المواطنين والمزارعين بشكل يومي، وتطلق النار عليهم بهدف ترك أراضيهم وطردهم منها.
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