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الاحتلال يطلق النار صوب أراضي المواطنين الزراعية شرق رفح جنوب قطاع غزة

9/17/2023 10:13:57 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN/ أطلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأحد 17/9/2023، النار صوب أراضي المواطنين الزراعية شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال المتمركزة على الحدود الشرقية للقطاع، استهدفت المواطنين والمزارعين بإطلاق النار عليهم.

وتستهدف قوات الاحتلال المواطنين والمزارعين بشكل يومي، وتطلق النار عليهم بهدف ترك أراضيهم وطردهم منها.

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