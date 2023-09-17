مزاج الناس حول العالم في خطر .. أسعار البن والشاي بارتفاع مستمر



فيما يتعلق بالبن، فقد شهد خلال الأربعة أعوام الماضية ارتفاعاً جنونياً بنسبة 200 %، ويُرجح أن تواصل أسعار البن مساراً تصاعدياً في ضوء هذه التحديات الكثيرة.



وتشير بيانات "موقع بارتشارت الأميركي" إلى ارتفاع سعر البن ليصل لـ 2688 دولارا للطن في أيلول الجاري، وذلك بسبب عدد من العوامل، من بينها ارتفاع تكاليف الإنتاج وأزمة سلاسل التوريد، فضلاً عن حالة عدم اليقين بشأن الظروف المناخية في البلدان النامية المنتجة للبن.



كما مالت أسعار القهوة إلى الارتفاع بشكل أسرع من معدل التضخم الإجمالي في أسعار البقالة خلال العام الماضي 2022، لا سيما بسبب ضعف الحصاد في البرازيل.

أما عن الشاي الذي يعد المشروب الأكثر استهلاكاً في العالم بعد المياه، ارتفعت أسعاره بشكل عام خلال العام الحالي.



وتأثرت المشروبات الساخنة، مثل جميع صناعات السلع الاستهلاكية المعبأة، بمجموعة واسعة من العوامل التضخمية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة والتعبئة والنقل والعمالة. سكاي نيوز

