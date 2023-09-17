مزاج الناس حول العالم في خطر .. أسعار البن والشاي بارتفاع مستمر

مزاج الناس حول العالم في خطر .. أسعار البن والشاي بارتفاع مستمر
التاريخ
9/17/2023 10:13:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تواجه منتجات "البن والشاي" والتي تعد مشروباً أساساً لكثير من الناس في العالم لتعديل ( المزاج) أزمات متكررة، لا سيما بعد أن ضربها الجفاف والصقيع وعوامل تغير المناخ، وبالتالي ارتفاع مستمر على الأسعار.
وتزايدت التوقعات السلبية بشأن التهديدات التي تواجه هذه المنتجات، وذلك بتراجع واسع في الإنتاج العالمي، وبالتالي ارتفاع الأسعار بشكل جنوني.
فيما يتعلق بالبن، فقد شهد خلال الأربعة أعوام الماضية ارتفاعاً جنونياً بنسبة 200 %، ويُرجح أن تواصل أسعار البن مساراً تصاعدياً في ضوء هذه التحديات الكثيرة.
وتشير بيانات "موقع بارتشارت الأميركي" إلى ارتفاع سعر البن ليصل لـ 2688 دولارا للطن في أيلول الجاري، وذلك بسبب عدد من العوامل، من بينها ارتفاع تكاليف الإنتاج وأزمة سلاسل التوريد، فضلاً عن حالة عدم اليقين بشأن الظروف المناخية في البلدان النامية المنتجة للبن.
كما مالت أسعار القهوة إلى الارتفاع بشكل أسرع من معدل التضخم الإجمالي في أسعار البقالة خلال العام الماضي 2022، لا سيما بسبب ضعف الحصاد في البرازيل.
أما عن الشاي الذي يعد المشروب الأكثر استهلاكاً في العالم بعد المياه، ارتفعت أسعاره بشكل عام خلال العام الحالي.
وتأثرت المشروبات الساخنة، مثل جميع صناعات السلع الاستهلاكية المعبأة، بمجموعة واسعة من العوامل التضخمية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة والتعبئة والنقل والعمالة. سكاي نيوز
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