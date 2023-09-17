ماليزيا تجتذب استثمارات بـ 28.4 مليار دولار خلال النصف الأول

ونقلت "بلومبيرج" عن هيئة تنمية الاستثمار الماليزية، قولها في بيان لها إن الاستثمار المحلي المباشر قفز 58.2 % بالمقارنة مع العام الماضي، وهو ما يمثل أكثر من نصف الاستثمارات المعتمدة.

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