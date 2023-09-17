ماليزيا تجتذب استثمارات بـ 28.4 مليار دولار خلال النصف الأول

ماليزيا تجتذب استثمارات بـ 28.4 مليار دولار خلال النصف الأول
التاريخ
9/17/2023 10:13:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قالت هيئة تنمية الاستثمار الماليزية، إن ماليزيا اجتذبت استثمارات بقيمة 28.4 مليار دولار من الاستثمارات المعتمدة خلال النصف الأول من العام، بزيادة نسبتها 7.8% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
ونقلت "بلومبيرج" عن هيئة تنمية الاستثمار الماليزية، قولها في بيان لها إن الاستثمار المحلي المباشر قفز 58.2 % بالمقارنة مع العام الماضي، وهو ما يمثل أكثر من نصف الاستثمارات المعتمدة.
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