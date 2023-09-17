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ماليزيا تجتذب استثمارات بـ 28.4 مليار دولار خلال النصف الأول

9/17/2023 10:13:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت هيئة تنمية الاستثمار الماليزية، إن ماليزيا اجتذبت استثمارات بقيمة 28.4 مليار دولار من الاستثمارات المعتمدة خلال النصف الأول من العام، بزيادة نسبتها 7.8% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.


ونقلت "بلومبيرج" عن هيئة تنمية الاستثمار الماليزية، قولها في بيان لها إن الاستثمار المحلي المباشر قفز 58.2 % بالمقارنة مع العام الماضي، وهو ما يمثل أكثر من نصف الاستثمارات المعتمدة.


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