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3 طرق طبيعية وفعالة لتقوية المناعة

9/17/2023 10:09:31 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يحتفي العالم اليوم في ال 17 من أيلول / سبتمبر باليوم العالمي لسلامة المرضى، ويعد جهاز المناعة هو أول خط دفاعك عندما تعاني من البرد أو إنفلونزا أو غيره من الأمراض في الطقس الباردة، جهازك المناعي يساعدك على الشفاء والبقاء على ما يرام.

للعمل بشكل جيد جهاز المناعة الخاص بك تحتاج إلى أغذية صحية، وتمارين.

طرق طبيعية لتقوية المناعة

اشرب الكثير من السوائل

التمارين بانتظام

الحد من الإجهاد

الحصول على الكثير من النوم

تشمل المواد الأساسية من الأغذية أو المكملات

أكل نظام غذائي ملون ومتوازن جيدا

كما أن ممارسة التمارين ضرورية للوقاية من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، والحفاظ على وزنك تحت السيطرة.

ويسهم التمرين أيضاً في جهاز مناعي صحي، كما إنه يشجع على التداول الدموي الجيد، مما يساعد جهاز المناعة الخاص بك على القيام بعمله أكثر كفاءة.

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