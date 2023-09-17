3 طرق طبيعية وفعالة لتقوية المناعة
التاريخ
9/17/2023 10:09:31 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يحتفي العالم اليوم في ال 17 من أيلول / سبتمبر باليوم العالمي لسلامة المرضى، ويعد جهاز المناعة هو أول خط دفاعك عندما تعاني من البرد أو إنفلونزا أو غيره من الأمراض في الطقس الباردة، جهازك المناعي يساعدك على الشفاء والبقاء على ما يرام.
للعمل بشكل جيد جهاز المناعة الخاص بك تحتاج إلى أغذية صحية، وتمارين.
طرق طبيعية لتقوية المناعة
اشرب الكثير من السوائل
التمارين بانتظام
الحد من الإجهاد
الحصول على الكثير من النوم
تشمل المواد الأساسية من الأغذية أو المكملات
أكل نظام غذائي ملون ومتوازن جيدا
كما أن ممارسة التمارين ضرورية للوقاية من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، والحفاظ على وزنك تحت السيطرة.
ويسهم التمرين أيضاً في جهاز مناعي صحي، كما إنه يشجع على التداول الدموي الجيد، مما يساعد جهاز المناعة الخاص بك على القيام بعمله أكثر كفاءة.
MENAFN17092023000151011027ID1107084372
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.