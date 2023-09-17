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الإمارات تستعرض استعدادتها لاستضافة مؤتمر منظمة التجارة العالمية

9/17/2023 10:00:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شارك مروان عبيد المهيري عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة التوجيهية للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية، في الاجتماع الـ52 للجنة التوجيهية للمؤتمر البرلماني الخاص بمنظمة التجارة العالمية بمقر المنظمة في مدينة جنيف بسويسرا.

وعرض مروان المهيري خلال الاجتماع، مستجدات الاستعداد لاستضافة دولة الإمارات للمؤتمر البرلماني الخاص بمنظمة التجارة العالمية المصاحب للمؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة المقرر عقده في العاصمة أبوظبي خلال شهر فبراير 2024، مشيرا إلى أن جميع الاستعدادات والتجهيزات لعقد المؤتمر البرلماني الذي سيقام بالتعاون بين المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي تمضي قدما، وأن هذا المؤتمر سيعقد لأول مرة في ذات مكان انعقاد المؤتمر الوزاري، من منطلق الحرص على تواجد صوت البرلمانيين في هذا الحدث الهام.

كما جرى خلال الاجتماع الذي شارك فيه افتراضياً معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، استعراض جهود دولة الإمارات لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، حيث أشار معاليه إلى أن المناقشات في هذا المؤتمر ستقود القادة إلى عصر جديد للتجارة العالمية، وسيوفر المؤتمر منصة تجمع المسؤولين والبرلمانيين من جميع دول العالم لتقديم أجندة إصلاحات وإعادة ضبط التجارة العالمية، وسيركز على إنشاء نظام تجاري عالمي يعمل لصالح المجتمع الدولي ويتقاسمه الجميع.


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