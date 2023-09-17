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مكتوم بن محمد: الإمارات تحقق إنجازاً استثنائياً في مؤشرات الأداء المالي المجمع في 2022

9/17/2023 10:00:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن الإمارات حققت إنجازاً استثنائياً في مؤشرات الأداء المالي المجمع في 2022.
وقال سموه عبر منصة إكس: "حققت دولة الإمارات إنجازاً استثنائياً في مؤشرات الأداء المالي المجمع على كافة المستويات في 2022 شمل تنوعاً في إيرادات الدولة ونمواً قياسياً فيها على أساس سنوي بنسبة 31.8%، فيما بلغت نسبة نمو النفقات 6.1% لتصل إلى 427.12 مليار درهم، ونمواً بنسبة 94.5% في صافي اقتناء الأصول غير المالية.


وأضاف
سموه: مستمرون في تحقيق رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة عبر تبني السياسات المالية الرائدة ومواصلة العمل على تنفيذ المشاريع التحولية والاستراتيجية وبناء عوازل مالية لمواجهة التقلبات العالمية المستقبلية، لنحقق الريادة المالية المستدامة للإمارات.

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