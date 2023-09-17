ميونخ.. إصابة 8 أشخاص في حادث بملاهي





وذكرت الشرطة صباح اليوم الأحد، أن عربتين من الأفعوانية اصطدمتا مساء أمس السبت.

وقالت الشرطة إن لعبة الأفعوانية،

مازالت مغلقة، لحين إجراء المزيد من التحقيقات.

وأوضح المسعفون أن معظم الجروح كانت عبارة عن كدمات، وأنه تم نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى للخضوع لمزيد من التقييم.

ومن جانبه، قال فيلي أوتينز، مدير الألعاب، اليوم الأحد، إن أحد القطارين كان متوقفا عندما رجع قطار ،كان يتحرك ببطء، إلى الخلف لأسباب غير معروفة.

وأضاف أن كل قطار كان يقل نحو 30 شخصا.

وقال أوتينز: "لقد وقع تصادم طفيف بين القطارين، ونزل جميع الأشخاص من الرحلة بمفردهم".