بصلة عملاقة تزن 9 كيلوغرامات





وتم عرض الثمرة، التي يمتلكها جاريث جريفين وتزن 8.97 كيلوغرامات، في معرض الزهور في قاعة «نيوباي هول آند جاردنز»، بالقرب من ريبون في مقاطعة نورث يوركشاير شمال شرق البلاد.

وكانت ثمار ضخمة من الكرنب والكوسا والبنجر (الشمندر) من بين الخضروات التي شاركت في مسابقة الخضروات العملاقة، التي نظمتها جمعية الشرف الإنجليزية الوطنية في معرض الزهور. وفاز كريس باريش بجائزة لثمرة اليقطين (القرع) العملاقة التي قدمها، والتي يبلغ وزنها 102 كيلوغرام.

ويتم تنظيم معرض هاروجيت للزهور مرتين في كل عام، في شهري أبريل وسبتمبر، وتتولى تنظيمه جمعية شمال إنجلترا للبستنة التي تأسست في العام 1911، كمؤسسة خيرية مستقلة مكرسة لدعم وتعزيز البستنة في جميع أنحاء شمال المملكة المتحدة، بهدف الجمع بين الأشخاص والمنظمات العاملين في مجال البستنة.

ويقام المعرض حتى اليوم، 17 سبتمبر الجاري، ومن المتوقع أن يحضره ما يصل إلى 30 ألف زائر.

