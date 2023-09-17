إشراك المرضى بسياسات سلامتهم.. وسيلة ناجعة لعلاج نوعي في الأردن

(MENAFN- Khaberni) خبرني - إشراك المرضى من أجل سلامتهم" من خلال إشراكهم في كل القرارات التي تخص رعايتهم ومراضتهم من أنجع سبل السلامة الصحية، وهو الشعار الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية هذا العام عنوانا لـ "يوم سلامة المرضى العالمي".
فقد أظهرت البيانات المتوفرة أن المرضى عندما يعاملون على أنهم شركاء في الرعاية المقدمة إليهم، تتحقق المكاسب الكبيرة في مجال سلامتهم ورضاهم، بحسب ما أكدت منظمة الصحة العالمية على موقعها الرسمي، مشيرة الى أنه
"يمكن للمرضى عندما يصبحون أعضاء فاعلين في فريق الرعاية الصحية، أن يسهموا في مأمونية الرعاية المقدمة لهم، وسلامة نظام الرعاية الصحية بأسره". وأكدت المنظمة أن أهداف هذا اليوم تكمن في إذكاء الوعي العام والمشاركة، وتعزيز الفهم العالمي، والعمل من أجل التضامن والعمل العالمي من جانب الدول الأعضاء لتعزيز سلامة المرضى والحد من الضرر الذي يصيبهم.
تم رصد مدى تحقق إشراك المرضى من أجل سلامتهم في مختلف قطاعات الصحة الأردنية.
الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية الدولية غسان اللحام قال، إن الشركة تقوم بدور هام في ربط مقدمي الخدمة الطبية مع جهات التأمين للحصول على العديد من الخدمات الإلكترونية ومن أهمها تبادل الموافقات الكترونيا، مشيرا الى أن هناك ملفا طبيا إلكترونيا وموحدا لكل مريض يحتوي على التاريخ الطبي للمريض له يتضمن التاريخ المرضي والأدوية المصروفة له وأنواع الحساسية لديه.
وأشار الى ان هذه المنظومة توفر تطبيقا خاصا بالمرضى يمكن كل مريض من الاطلاع على ملفه الطبي الخاص والتفاعل معه ليصبح المريض عنصرا محوريا في الحلقة العلاجية، لضمان استمرارية الخدمة الطبية والتواصل بين الطبيب والمريض بشفافية وفعالية ما يسهم في تحسين مخرجات الخطة العلاجية ويساعد الأطباء على اتخاذ قرارات علاجية أفضل من خلال توفير المزيد من البيانات المحدثة عن حالة المريض، اضافة الى تحذير الطبيب من التعارضات الدوائية وحساسيات المريض.
المدير التنفيذي للأكاديمية الدولية للصحة المجتمعية وعضو اللجنة الفنية العليا للمسؤولية الطبية الدكتور محمد رسول الطراونة أشار الى أن شعار "يوم سلامة المرضى العالمي" لهذا العام هو تقدير للدور الحاسم الذي يقوم به المرضى والأسر ومقدمو الرعاية الصحية في مجال صون السلامة في الرعاية الصحية.
وبين الطراونة أن الدراسات تظهر أن المرضى عندما يعاملون على أنهم شركاء في الرعاية الصحية المقدمة إليهم، تتحقق مكاسب كبيرة في مجال السلامة ورضا المرضى، عدا عن مساهمتهم في صون مأمونية الرعاية المقدمة لهم، وسلامة نظام الرعاية الصحية بأسره.
واضاف، "نوجه الدعوة لجميع الجهات من أصحاب العلاقة والعاملين في القطاع الصحي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مشاركة المرضى في صياغة السياسات، وتمثيلهم في هياكل الحوكمة، وإشراكهم في تصميم استراتيجيات السلامة، كونهم شركاء فاعلين في الرعاية المقدمة لهم، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال توفير منصات وفرص للمرضى والأسر والمجتمعات ليعربوا عن رأيهم ومخاوفهم وتوقعاتهم وتفضيلاتهم بشأن تعزيز السلامة والتركيز على المرضى والجدارة بالثقة والإنصاف.
إن مسألة إشراك المرضى والأسرة نص عليه قرار منظمة الصحة العالمية رقم 72 بشأن "العمل العالمي بشأن سلامة المرضى" وخطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى 2021-2030، بوصفها من الاستراتيجيات الرئيسية للمضي قدما لتلافي الضرر الذي يمكن تجنبه في الرعاية الصحية، كما يؤكد الطراونة.
وأكد أن أهداف هذا اليوم تتمثل بإذكاء الوعي العام والمشاركة، وتعزيز الفهم العالمي، والعمل من أجل التضامن والعمل العالميين من جانب الدول الأعضاء لتعزيز سلامة المرضى والحد من الضرر الذي يصيب المرضى، مشيرا الى أن أهداف هذا العام ستكون موجهة نحو إذكاء الوعي بضرورة الإشراك الفعال للمرضى وأسرهم ومقدمي الرعاية في جميع السياقات وعلى جميع مستويات الرعاية الصحية وكذلك إشراك راسمي السياسات، وقادة الرعاية الصحية، والعاملين في مجال الصحة، ومنظمات حماية وسلامة المرضى، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات من صاحبة المصلحة في الجهود المبذولة لإشراك المرضى والأسر في السياسات والممارسات الخاصة بالرعاية الصحية المأمونة.
رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور نائل زيدان المصالحة أكد وأضاف ان الجمعية تحث على الالتزام بتطبيق نظام مشاركة المرضى في الرعاية الصحية وصياغة السياسات، وإشراكهم بتصميم استراتيجيات السلامة، والتعبير عن تفضيلاتهم بشأن تعزيز السلامة.
وأشار المصالحة الى أن إشراك المرضى في هذه المسألة سيكون له أثر مهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وزيادة مستوى رضاهم وهو ما يساهم في نهضة قطاع المستشفيات الخاصة في الأردن. إيمان المومني - بترا
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