إشراك المرضى بسياسات سلامتهم.. وسيلة ناجعة لعلاج نوعي في الأردن

فقد أظهرت البيانات المتوفرة أن المرضى عندما يعاملون على أنهم شركاء في الرعاية المقدمة إليهم، تتحقق المكاسب الكبيرة في مجال سلامتهم ورضاهم، بحسب ما أكدت منظمة الصحة العالمية على موقعها الرسمي، مشيرة الى أنه

"يمكن للمرضى عندما يصبحون أعضاء فاعلين في فريق الرعاية الصحية، أن يسهموا في مأمونية الرعاية المقدمة لهم، وسلامة نظام الرعاية الصحية بأسره". وأكدت المنظمة أن أهداف هذا اليوم تكمن في إذكاء الوعي العام والمشاركة، وتعزيز الفهم العالمي، والعمل من أجل التضامن والعمل العالمي من جانب الدول الأعضاء لتعزيز سلامة المرضى والحد من الضرر الذي يصيبهم.

تم رصد مدى تحقق إشراك المرضى من أجل سلامتهم في مختلف قطاعات الصحة الأردنية.

الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية الدولية غسان اللحام قال، إن الشركة تقوم بدور هام في ربط مقدمي الخدمة الطبية مع جهات التأمين للحصول على العديد من الخدمات الإلكترونية ومن أهمها تبادل الموافقات الكترونيا، مشيرا الى أن هناك ملفا طبيا إلكترونيا وموحدا لكل مريض يحتوي على التاريخ الطبي للمريض له يتضمن التاريخ المرضي والأدوية المصروفة له وأنواع الحساسية لديه.

وأشار الى ان هذه المنظومة توفر تطبيقا خاصا بالمرضى يمكن كل مريض من الاطلاع على ملفه الطبي الخاص والتفاعل معه ليصبح المريض عنصرا محوريا في الحلقة العلاجية، لضمان استمرارية الخدمة الطبية والتواصل بين الطبيب والمريض بشفافية وفعالية ما يسهم في تحسين مخرجات الخطة العلاجية ويساعد الأطباء على اتخاذ قرارات علاجية أفضل من خلال توفير المزيد من البيانات المحدثة عن حالة المريض، اضافة الى تحذير الطبيب من التعارضات الدوائية وحساسيات المريض.





المدير التنفيذي للأكاديمية الدولية للصحة المجتمعية وعضو اللجنة الفنية العليا للمسؤولية الطبية الدكتور محمد رسول الطراونة أشار الى أن شعار "يوم سلامة المرضى العالمي" لهذا العام هو تقدير للدور الحاسم الذي يقوم به المرضى والأسر ومقدمو الرعاية الصحية في مجال صون السلامة في الرعاية الصحية.

وبين الطراونة أن الدراسات تظهر أن المرضى عندما يعاملون على أنهم شركاء في الرعاية الصحية المقدمة إليهم، تتحقق مكاسب كبيرة في مجال السلامة ورضا المرضى، عدا عن مساهمتهم في صون مأمونية الرعاية المقدمة لهم، وسلامة نظام الرعاية الصحية بأسره.

واضاف، "نوجه الدعوة لجميع الجهات من أصحاب العلاقة والعاملين في القطاع الصحي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مشاركة المرضى في صياغة السياسات، وتمثيلهم في هياكل الحوكمة، وإشراكهم في تصميم استراتيجيات السلامة، كونهم شركاء فاعلين في الرعاية المقدمة لهم، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال توفير منصات وفرص للمرضى والأسر والمجتمعات ليعربوا عن رأيهم ومخاوفهم وتوقعاتهم وتفضيلاتهم بشأن تعزيز السلامة والتركيز على المرضى والجدارة بالثقة والإنصاف.





إن مسألة إشراك المرضى والأسرة نص عليه قرار منظمة الصحة العالمية رقم 72 بشأن "العمل العالمي بشأن سلامة المرضى" وخطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى 2021-2030، بوصفها من الاستراتيجيات الرئيسية للمضي قدما لتلافي الضرر الذي يمكن تجنبه في الرعاية الصحية، كما يؤكد الطراونة.

وأكد أن أهداف هذا اليوم تتمثل بإذكاء الوعي العام والمشاركة، وتعزيز الفهم العالمي، والعمل من أجل التضامن والعمل العالميين من جانب الدول الأعضاء لتعزيز سلامة المرضى والحد من الضرر الذي يصيب المرضى، مشيرا الى أن أهداف هذا العام ستكون موجهة نحو إذكاء الوعي بضرورة الإشراك الفعال للمرضى وأسرهم ومقدمي الرعاية في جميع السياقات وعلى جميع مستويات الرعاية الصحية وكذلك إشراك راسمي السياسات، وقادة الرعاية الصحية، والعاملين في مجال الصحة، ومنظمات حماية وسلامة المرضى، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات من صاحبة المصلحة في الجهود المبذولة لإشراك المرضى والأسر في السياسات والممارسات الخاصة بالرعاية الصحية المأمونة.

رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور نائل زيدان المصالحة أكد وأضاف ان الجمعية تحث على الالتزام بتطبيق نظام مشاركة المرضى في الرعاية الصحية وصياغة السياسات، وإشراكهم بتصميم استراتيجيات السلامة، والتعبير عن تفضيلاتهم بشأن تعزيز السلامة.

وأشار المصالحة الى أن إشراك المرضى في هذه المسألة سيكون له أثر مهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وزيادة مستوى رضاهم وهو ما يساهم في نهضة قطاع المستشفيات الخاصة في الأردن. إيمان المومني - بترا