السلايطة يستحدث وحدة إعلام في بلدية أم الرصاص

السلايطة يستحدث وحدة إعلام في بلدية أم الرصاص
التاريخ
9/17/2023 10:00:13 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - استحدث رئيس بلدية أم الرصاص الجديدة، أحمد سلامة السلايطة، وحدة الإعلام والإتصال في البلدية.
وقرر السلايطة تعيين الاعلامية هوازن السلايطة، مديرًا لوحدة الإعلام والاتصال وناطقًا إعلاميًا بإسم البلدية، بعد أن استكملت اجراءات التعيين كافة من ديوان الخدمة المدنية.
ويأتي استحداث الوحدة، تماشيًا مع رؤية الرئيس السلايطة في تحسين العلاقة بين المجتمع المحلي
والبلدية وتوفير المعلومات بشكل شامل وموثوق.
وأعربت البلدية عن تفاؤلها وثقتها في وحدة الاعلام والاتصال الجديدة على تحقيق الأهداف المرجوة.
ودعت المواطنين إلى التواصل معها وتزويدها بآرائهم واقتراحاتهم لتعزيز جودة الخدمات المقدمة من قبل البلدية.
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