السلايطة يستحدث وحدة إعلام في بلدية أم الرصاص





وقرر السلايطة تعيين الاعلامية هوازن السلايطة، مديرًا لوحدة الإعلام والاتصال وناطقًا إعلاميًا بإسم البلدية، بعد أن استكملت اجراءات التعيين كافة من ديوان الخدمة المدنية.





ويأتي استحداث الوحدة، تماشيًا مع رؤية الرئيس السلايطة في تحسين العلاقة بين المجتمع المحلي

والبلدية وتوفير المعلومات بشكل شامل وموثوق.





وأعربت البلدية عن تفاؤلها وثقتها في وحدة الاعلام والاتصال الجديدة على تحقيق الأهداف المرجوة.







ودعت المواطنين إلى التواصل معها وتزويدها بآرائهم واقتراحاتهم لتعزيز جودة الخدمات المقدمة من قبل البلدية.