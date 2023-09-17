معهد «BIBF» يقدم بعثات دراسية لـ 40 طالب متفوق للالتحاق برنامج بكالوريوس علوم البيانات وتحليلات الأعمال

(MENAFN
- BIBF Leading Excellence ) المنامة – 17 سبتمبر: نظم معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) حفل توقيع لتقديم بعثات دراسية لـ 40 طالباً متفوقاً للالتحاق ببرنامج بكالوريوس علوم البيانات وتحليلات الأعمال، الذي تمنحه جامعة لندن العريقة بتوجيه أكاديمي من كلية لندن للاقتصاد، والتي تعد ضمن أفضل 10 جامعات في المملكة المتحدة.
وقد وقع عقد الالتحاق بالبرنامج كل من الطلبة المبتعثين وأولياء أمورهم، بحضور الرئيس التنفيذي للمعهد الدكتور أحمد الشيخ ورئيس مركز الدراسات الأكاديمية الدكتورة هيفاء خلف، إلى جانب عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية وفريق مركز الدراسات الأكاديمية.
وتم اختيار الطلبة من بين أكثر من 300 متقدم للالتحاق بهذا التخصص الجديد والمستقبلي، والذي يقدم فرص وظيفية مجزية ومطلوبة في سوق العمل المحلي والعالمي.
وبهذه المناسبة، هنأ الرئيس التنفيذي لمعهد BIBF الطلبة المبتعثين قائلاً: "تم طرح البرنامج في العام الماضي استجابةً للطلب المتزايد عالمياً على الوظائف المتعلقة بعلوم البيانات كأحد أهم العلوم المستقبلية، حيث يهدف البرنامج إلى وضع خريجيه في مسارات وظيفية عالية التأثير وذات قيمة عالية."
وفي كلمة ألقتها رئيس مركز الدراسات الأكاديمية للطلبة وأولياء الأمور: "نفخر بطلبتنا المبتعثين الذين سيساهمون في تشكيل مستقبل سوق العمل في المملكة، وخصوصاً في ضوء استخدام علوم البيانات في اتخاذ القرارات الإستراتيجية، ونتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم الدراسية الجديدة لتحقيق التمّيز والتفوق بما يحقق طموحاتهم، ويرفع اسم البحرين عالياً."
MENAFN17092023007102015274ID1107084340
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.