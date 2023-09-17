أكاديمية قطر للقادة التابعة لمؤسسة قطر تفوز بجائزة المدارس الخضراء لعام 2023

(MENAFN
- Qatar Foundation ) نيويورك، الولايات المتحدة، 17 سبتمبر 2023: حصلت أكاديمية قطر للقادة، إحدى المدارس العاملة تحت مظلة التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر على جائزة المدارس الخضراء لعام 2023، مما يعكس التزامها بالاستدامة ومساهماتها في الإشراف البيئي، والتزام مؤسسة قطر بالمساهمة في بناء مستقبل أكثر خضرة.
وقد تم تقديم جائزة المدارس الخضراء لأكاديمية قطر للقادة خلال مؤتمر نيويورك السابع للمدارس الخضراء 2023، الذي عقد على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك. ويُعد اختيار أكاديمية قطر للقادة، ، لجائزة المدارس الخضراء بمثابة اعتراف بنهجها الشامل تجاه الممارسات المستدامة وجهودها لغرس قيم الوعي البيئي لدى طلابها، وجهودها في توفير بيئة تعليمية مستدامة.
تسلم الجائزة جميل كتيم الشمري، المدير العام لأكاديمية قطر للقادة، كجزء من فعاليات المؤتمر، وقال الشمري: "يشرفنا اختيار مدرستنا للفوز بجائزة المدارس الخضراء لعام 2023. ويعد هذا الإنجاز بمثابة شهادة واضحة على الالتزام الثابت الذي أظهره طلابنا وموظفونا ومجتمع أكاديمية قطر للقادة بأكمله في دعم الاستدامة".
وتابع الشمري: "يمثل الحصول على هذه الجائزة لحظة فخر وإنجاز مهمة لأكاديمية قطر للقادة، وتتويجًا لتفانينا الدؤوب في تعزيز الوعي البيئي وبناء ثقافة تتبنى ممارسات الاستدامة".
وسلط الشمري الضوء على المساعي الدؤوبة للأكاديمية في تنفيذ مجموعة واسعة من المبادرات الخضراء، بدءًا من الحفاظ على موارد الطاقة والمياه إلى الحد من النفايات ودعم إعادة التدوير، مشيرًا إلى اندماج هذه الجهود بسلاسة في صميم أعمال الأكاديمية، مشددًا على أهمية غرس مبادئ الاستدامة في نفوس الطلاب وتطبيقها في مؤسسة قطر.
وقال الشمّري: "إن تدريس الاستدامة ليس مجرد منهج دراسي فحسب، بل إنها طريقة حياة والتزام بالمستقبل، ونحن نؤمن بأن تنشئة جيل من الأفراد المهتمين بالبيئة هو واجب أساسي. وتكرس أكاديمية قطر للقادة جهودها لتحقيق هذا الأمر، ونحن فخورون بمواءمة جهودنا مع رؤية مؤسسة قطر لمستقبل أكثر استدامة".
شهد المؤتمر العالمي مشاركة 42 دولة وضم أكثر من 2000 مدرسة دولية، وعُقد بالتزامن مع الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو بمثابة منصة للمبادرات المُلهمة وتعزيز الحوار وتشجيع الابتكار واستكشاف آفاق جديدة والاحتفاء بالتقدم في المدارس الخضراء، وتمكين المدارس الدولية من تبادل أفضل الممارسات في مجال الاستدامة.
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