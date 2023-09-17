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ارزيقات : الشرطة والنيابة تحققان بظروف وفاة مواطن بجنوب نابلس

9/17/2023 9:13:37 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس /PNN / قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات ان النيابة العامة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة وفاة مواطن يبلغ من العمر 47 عاماً جنوب مدينة نابلس،

وبحسب ارزيقات فقد أمرت النيابة العامة بإحالة الجثمان لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.

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