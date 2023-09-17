ارزيقات : الشرطة والنيابة تحققان بظروف وفاة مواطن بجنوب نابلس
التاريخ
9/17/2023 9:13:37 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
نابلس /PNN / قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات ان النيابة العامة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة وفاة مواطن يبلغ من العمر 47 عاماً جنوب مدينة نابلس،
وبحسب ارزيقات فقد أمرت النيابة العامة بإحالة الجثمان لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.
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