التمرين الوطني للتعامل مع الزلازل حديث مواقع التواصل.. استمع

علقت لينا الرحيب : انشالله يشمل كل الاردن مش بس عمان، لانه حكومتنا بتعتبر الاردن بس عمان

فيصل رياد السلايطة علق : قرار وجيه ، يجب عمل هكذا تدريب للوقوف على أهم نقاط القوة و الضعف و الثغرات...الله يحمي هالبلد

وعلق عمر جميل صلاح : الله يسترنا

والله انا ساكن في بيت آيل للسقوط من غير زلزال

وفي عمان يعني مش في منطقه ثانيه الله يلطف فينا

في حين علق كريم الشرمان :الله يزلزل الفاسدين ان شاء الله

واضافت صابرين جهبان : تخيلو وقت التدريب يصير زلزال عنجد

انس البيروتي علق :يعني في بوادر لحدوث زلزال؟

وعلق زيد الربيحات : جبل الجوفه وجبل تاج لو صار في زلزال بتلاقيهم عند المدرج الروماني

يوسف الزيود علق : معناته فيه زلزال لا سمح الله.الله يستر

في حين علق رابلو راميريز : لو لا سمح الله ضربنا زلزال والله ما يضل طابق فوق الثاني بالبلد. مباني متهالكة وشوارع مهدمة والمباني الجديدة كرتون مقوى.

ويأتي التمرين لاختبار القدرات الوطنية في عمليات الاستجابة والإنقاذ والتأكد من منعة البنى التحتية الحيوية وآليات استقبال وتوزيع المساعدات، ويرافق التمرين عمليات إخلاء وإنقاذ وإغلاقات وإطلاق صافرات إنذار وتواجد أمني في عدة مناطق قرابة الساعة 10 صباحاً من دون التأثير على سير الحياة العامة.