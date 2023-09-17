التمرين الوطني للتعامل مع الزلازل حديث مواقع التواصل.. استمع
التاريخ
9/17/2023 9:13:31 AM
(MENAFN- Amman Net) البدء بتمرين "درب الأمان 3" للتعامل مع الزلازل ينطلق يوم الإثنين.
فما هي أسباب البدء بهذا التمرين وما ردود أفعال المواطنين بهذا التمرين؟
علقت لينا الرحيب : انشالله يشمل كل الاردن مش بس عمان، لانه حكومتنا بتعتبر الاردن بس عمان
فيصل رياد السلايطة علق : قرار وجيه ، يجب عمل هكذا تدريب للوقوف على أهم نقاط القوة و الضعف و الثغرات...الله يحمي هالبلد
وعلق عمر جميل صلاح : الله يسترنا
والله انا ساكن في بيت آيل للسقوط من غير زلزال
وفي عمان يعني مش في منطقه ثانيه الله يلطف فينا
في حين علق كريم الشرمان :الله يزلزل الفاسدين ان شاء الله
واضافت صابرين جهبان : تخيلو وقت التدريب يصير زلزال عنجد
انس البيروتي علق :يعني في بوادر لحدوث زلزال؟
وعلق زيد الربيحات : جبل الجوفه وجبل تاج لو صار في زلزال بتلاقيهم عند المدرج الروماني
يوسف الزيود علق : معناته فيه زلزال لا سمح الله.الله يستر
في حين علق رابلو راميريز : لو لا سمح الله ضربنا زلزال والله ما يضل طابق فوق الثاني بالبلد. مباني متهالكة وشوارع مهدمة والمباني الجديدة كرتون مقوى.
ويأتي التمرين لاختبار القدرات الوطنية في عمليات الاستجابة والإنقاذ والتأكد من منعة البنى التحتية الحيوية وآليات استقبال وتوزيع المساعدات، ويرافق التمرين عمليات إخلاء وإنقاذ وإغلاقات وإطلاق صافرات إنذار وتواجد أمني في عدة مناطق قرابة الساعة 10 صباحاً من دون التأثير على سير الحياة العامة.Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · التمرين الوطني للتعامل مع الزلازل حديث مواقع التواصل.. استمع
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