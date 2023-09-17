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عمليات إعادة شراء الأسهم في وول ستريت عند أدنى مستوى منذ كورونا

9/17/2023 9:13:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت عمليات إعادة شراء الأسهم في سوق الأسهم الأميركية إلى أبطأ وتيرة منذ فترة وباء كورونا، حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقويض الحافز لدى الشركات لشراء أسهمها الخاصة.
وأنفقت الشركات المدرجة في مؤشر S&P500 في أميركا، 175 مليار دولار على إعادة شراء الأسهم في الأشهر الثلاثة حتى حزيران، وفقا للبيانات الأولية من "ستاندرد آند بورز".
ويمثل ذلك انخفاضا بنسبة 20% عن الربع نفسه من العام الماضي، وانخفاضا بنسبة 19% عن الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023.
أصبحت عمليات إعادة شراء الشركات جزءا مهما في الفترة الأخيرة ويمكنها دعم أسعار الأسهم بشكل مباشر عن طريق زيادة الطلب وكذلك المساعدة في تحسين الربحية على أساس ربحية السهم عن طريق تقليل عدد الأسهم المتداولة.

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