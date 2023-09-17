مصر.. المستشار محمد شوقي يؤدي اليمن نائبا عاما أمام السيسي

مصر.. المستشار محمد شوقي يؤدي اليمن نائبا عاما أمام السيسي
التاريخ
9/17/2023 9:13:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أدى المستشار محمد شوقي عياد، اليمين أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد نائبا عاما للجمهورية.
وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن السيسي أعرب عن تمنياته للنائب العام الجديد بالتوفيق في أداء مهامه والاضطلاع بمسؤولياته، في إطار من سيادة القانون والعمل الدؤوب لتمكين المواطنين من حقوقهم وفقا للدستور والقانون.
RT
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