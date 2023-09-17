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مصر.. المستشار محمد شوقي يؤدي اليمن نائبا عاما أمام السيسي

9/17/2023 9:13:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أدى المستشار محمد شوقي عياد، اليمين أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد نائبا عاما للجمهورية.
وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن السيسي أعرب عن تمنياته للنائب العام الجديد بالتوفيق في أداء مهامه والاضطلاع بمسؤولياته، في إطار من سيادة القانون والعمل الدؤوب لتمكين المواطنين من حقوقهم وفقا للدستور والقانون.

RT


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