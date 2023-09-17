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تحذير هام لمالكي هواتف أندرويد.. ثبت هذا التطبيق فوراً لحماية بياناتك

9/17/2023 9:13:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حث خبراء الأمن السيبراني مستخدمي هواتف أندرويد، على تثبيت تطبيق مهم يمكن أن يساعد في الحفاظ على أمان بياناتهم.


وحسب موقع "The Irish Sun"، يعمل تطبيق أندرويد المعروف باسم Google Play Protect، على الحفاظ على أمان هواتف أندرويد وحماية بيانات مستخدميها من البرامج الضارة.

أطلقت Google الأداة التي تطلق عليها اسم Google Play Protect، في عام 2017، وحتى الآن، يمكن لهذه الميزة التحقق من التطبيقات لمعرفة ما إذا كانت آمنة قبل تنزيلها.
كيفية تفعيل حماية جوجل بلاي
التطبيق متاح للتنزيل مجانا على متجر Google Play إذا لم يتم تنزيله تلقائيا على جهازك، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:


أولا: افتح تطبيق متجر Google Play على هاتف أندرويد الخاص بك، ثم اضغط على أيقونة ملفك الشخصي في الجزء العلوي الأيمن.


ثانيا: انقر على خيار "الإعدادات" Settings، ثم ابحث ضمن قسم "حول" About، لمعرفة ما إذا كان جهازك معتمدا من .Play Protect.


ثالثا: لتشغيله أو إيقاف تشغيله، افتح متجر جوجل بلاي، ثم اضغط على أيقونة الملف الشخصي.


رابعا: اضغط على حماية جوجل Play Protect>ثم الإعدادات> ثم قم بتشغيل فحص التطبيقات مع تشغيل Play Protect أو إيقاف تشغيله.

صدى البلد


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