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إصابة 3 أشخاص بقصف أوكراني على مقاطعة كورسك غربي روسيا

9/17/2023 9:13:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن حاكم مقاطعة كورسك جنوب غربي روسيا رومان ستاروفويت إصابة ثلاثة أشخاص بجروح مختلفة بقصف أوكراني على المقاطعة اليوم الأحد.
وكتب ستاروفويت على "تلغرام": "تعرضت قرية أوسبينوفكا بمنطقة كورينيفسكي اليوم الأحد لقصف أوكراني أدى إلى إصابة شخصين بجروح طفيفة، وثالث إصابته خطرة نقل إلى المستشفى جوا".


ومساء أمس السبت، تعرضت منطقتا سودجانسكي وكورينفسكي بالمقاطعة لإطلاق للنار من جانب أوكرانيا أدى إلى مقتل شخص متأثرا بإصابته.

RT

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