بالفيديو .. دموع طفل ليبي تكشف وجعه.. صارع السيول في درنة وفقد أمه وإخوته الأربعة

ومازال الطفل ينتظر العثور على جثث أحبائه، وسط آلاف القتلى والمفقودين، الذين تجد فرق الإنقاذ صعوبة في الوصول إليها بعد 7 أيام من الكارثة.

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