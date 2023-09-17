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بالفيديو .. دموع طفل ليبي تكشف وجعه.. صارع السيول في درنة وفقد أمه وإخوته الأربعة

9/17/2023 9:13:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أثار الطفل الليبي "مفتاح جاد الله فرجيني" موجة تعاطف غير مسبوقة، بعدما ظهر في مقطع فيديو، وهو يروي قصته الحزينة، عن فقدان كافة أفراد عائلته، في السيّول المدمرّة، التي ضربت مدينة درنة، وبقائه وحيدا على قيد الحياة.
وسرد الطفل مفتاح هول الكارثة التي تعرّض بها، وقال إنهم فوجئوا بمياه السيول تقتحم منزلهم، حيث كسرت الأبواب وحطمت كل شيء، فهرع إلى بيت عمّه في الطابق الأعلى، لكن اعترضته موجة كبيرة فصارعها حتى وصل إلى سطح المبنى، لكن موجة أخرى أسقطته أرضا، وتمكن مجدداً0 من الصعود إلى الأعلى.
وظهر الطفل في المقطع متأثراً وهو يحبس دموعه، وذكر أنه عاد إلى منزله بعد نهاية السيول ونادى على أمه لكنها لم ترد، كما أنه لم يجد أحداً في منزلهم، ليكتشف أنه فقد كافة أفراد عائلته المكونة من والدته وإخوته الأربعة وخالته وأبنائها، وبقي وحيدا دون سند.


ومازال الطفل ينتظر العثور على جثث أحبائه، وسط آلاف القتلى والمفقودين، الذين تجد فرق الإنقاذ صعوبة في الوصول إليها بعد 7 أيام من الكارثة.

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