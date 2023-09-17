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الدفاعات الروسية تسقط مسيرة أوكرانية في مقاطعة فورونيج

9/17/2023 9:13:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أسقطت الدفاعات الروسية طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة فورونيج جنوب غربي روسيا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في حوالي الساعة 09:40 بتوقيت موسكو صباح اليوم الأحد، تم إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ عمل إرهابي بطائرة مسيرة استهدفت أراضي روسيا، تم إسقاطها في مقاطعة فورونيج".


وأسقطت الدفاعات الروسية صباح اليوم الأحد، طائرة مسيرة أوكرانية قرب مدينة دوموديدوفو جنوبي موسكو.


كما دمرت الدفاعات الروسية ليلة الأحد، طائرة مسيرة أوكرانية بمنطقة إسترينسكي في مقاطعة موسكو، و4 طائرات مسيرة فوق السواحل الشمالية الغربية والشرقية لشبه جزيرة القرم الروسية، ومسيرتيين قبالة الساحل الغربي للقرم.

RT

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