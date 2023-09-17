الدفاعات الروسية تسقط مسيرة أوكرانية في مقاطعة فورونيج

الدفاعات الروسية تسقط مسيرة أوكرانية في مقاطعة فورونيج
التاريخ
9/17/2023 9:13:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أسقطت الدفاعات الروسية طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة فورونيج جنوب غربي روسيا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في حوالي الساعة 09:40 بتوقيت موسكو صباح اليوم الأحد، تم إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ عمل إرهابي بطائرة مسيرة استهدفت أراضي روسيا، تم إسقاطها في مقاطعة فورونيج".
وأسقطت الدفاعات الروسية صباح اليوم الأحد، طائرة مسيرة أوكرانية قرب مدينة دوموديدوفو جنوبي موسكو.
كما دمرت الدفاعات الروسية ليلة الأحد، طائرة مسيرة أوكرانية بمنطقة إسترينسكي في مقاطعة موسكو، و4 طائرات مسيرة فوق السواحل الشمالية الغربية والشرقية لشبه جزيرة القرم الروسية، ومسيرتيين قبالة الساحل الغربي للقرم.
RT
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