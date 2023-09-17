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برايتون يصعق مانشستر يونايتد في مسرح الأحلام

9/17/2023 9:13:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سقط مانشستر يونايتد في معقله "أولد ترافورد" على يد برايتون (3-1)، السبت، ضمن منافسات الجولة 5 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
أهداف برايتون جاءت بأقدام داني ويلبيك، باسكال جروس وجواو بيدرو في الدقائق 20، 53 و71، فيما سجل حنبعل المجبري هدف يونايتد الوحيد (ق 73).
الانتصار منح برايتون فرصة القفز للمركز الثالث بوصوله للنقطة 12، فيما تراجع مان يونايتد للمركز 12 بتوقفه عند 6 نقاط.
الخطورة ظهرت بعد 5 دقائق على بداية اللقاء عندما توغل راشفورد داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى قبل أن يراوغ ويسدد أرضية زاحفة، تصدى لها الحارس جاسون ستيل ببراعة.
ونجح برايتون بعد ذلك في امتصاص حماس لاعبي يونايتد بخفض إيقاع اللاعب لعدة دقائق، فضلا عن تناقل الكرة في المناطق الخلفية بكل هدوء.

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