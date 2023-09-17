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في يوم ميلادها الـ63.. أبرز 5 ادوار فنية لعبلة كامل

9/17/2023 9:13:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اختفت الفنانة عبلة كامل من الساحة الفنية منذ نحو 5 سنوات، لتقرر الاختباء بعيدًا عن أعين الكاميرات والأضواء، والعيش في عزلة وهدوء بعد سنوات من النجاح والشهرة والنجومية التي حاوطتها أينما تواجدت سواء في السينما أو الدراما أو على خشبة المسرح، ولأسباب خاصة بها لم تفصح عنها، لتكتفى بهذا القدر من التألق وسنوات التوهج في عالم الفن.
عام 2018، كان آخر ظهور للفنانة عبلة كامل، التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها باعتبارها من مواليد 17 سبتمبر عام 1960، من خلال الموسم الخامس من مسلسل سلسال الدم، والتي جسّدت من خلاله شخصية نصرة، لتختفي بعدها تمامًا الأمر الذي يفتح بابًا للشائعات عن سبب غيابها منها إصابتها بمرض خطير، وهو ماتم نفيه من قبل بعض المقربين.
وفي عيد ميلاد الفنانة عبلة كامل، نستعرض أبرز وجوهها الفنية، التي ارتبط الجمهور بها على شاشة التليفزيون، وذلك من خلال السطور التالية:
فاطمة كشري
عام 1996، جسّدت عبلة كامل شخصية فاطمة كشري، خلال مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، المأخوذ عن قصة للأديب إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار مصطفى محرم، إخراج أحمد توفيق، بطولة نور الشريف، حنان ترك، محمد رياض.
شكران
وعام 1997 جسدّت شخصية شكران وهي الفتاة التي لديها إعاقة في قدمها، خلال مسلسل هوانم جاردن سيتي، للكاتبة منى نور الدين، إخراج أحمد صقر، بطولة حسين فهمي، صفية العمري، هشام سليم، صابرين.
لبيبة
عام 1998 قدمت شخصية لبيبة الفتاة التي تقدم بها العمر ولم تتزوج بعد، في أحداث مسلسل امرأة من زمن الحب، للكاتب أسامة أنور عكاشة، إخراج إسماعيل عبدالحافظ، بطولة سميرة أحمد، كريم عبدالعزيز، ياسمين عبدالعزيز، جيهان فاضل.
جليلة
عام 2001، قدمت عبلة كامل شخصية جليلة خلال أحداث مسلسل حديث الصباح والمساء، للأديب نجيب محفوظ، سيناريو وحوار محسن زايد، إخراج أحمد صقر، بطولة ليلى علوي، دلال عبدالعزيز، أحمد خليل.
ريا
عام 2005 قدمت شخصية ريا، وهي واحدة من أشهر الشخصيات في التاريخ وشقيقتها سكينة، لاستيلائهما على ذهب النساء، وقتلهن بعد ذلك في بدايات القرن العشرين، وتم تجسيد القصة في مسلسل ريا وسكينة، للكاتب صلاح عيسي، سيناريو وحوار مصطفى محرم، إخراج جمال عبدالحميد، بطولة سمية الخشاب، رياض الخولي، سامي العدل، أحمد ماهر، صلاح عبدالله.

صحيفة الوطن المصرية


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