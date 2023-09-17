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قائمة بأهم الاطعمة لمحاربة اكتئاب الخريف

9/17/2023 9:13:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعتبر الخريف فصلا محببا لدى الكثيرين لكن البعض يعتبره مناخا يساعد على الكآبة غير المبررة.

و كشفت أخصائية الغدد الصماء الروسية الدكتورة سفيتلانا شكور، أن العامل الرئيسي المسبب لكآبة الخريف هو انخفاض إنتاج فيتامين D في الجسم.

وتوضح الأخصائية الروسية ((أن ساعات النهار في الخريف تصبح أقصر ويبدأ الطقس الماطر و تحجب السحب في كثير من الأحيان ضوء الشمس ما يمنع من إنتاج الكمية اللازمة من فيتامين D؛ لذلك يعاني الكثيرون من نقصه)).
وأضافت ((يرتفع في الخريف مستوى الميلاتونين في الدم، ما يجعل الإنسان يرغب في النوم أكثر. إذ يستخدم الحمض الأميني التربتوفان لإنتاج الميلاتونين. كما يشارك أيضا في إنتاج السيروتونين (هرمون السعادة).

أي يستخدم التربتوفان لإنتاج السيروتونين أو الميلاتونين. فإذا ازداد إنتاج الميلاتونين في الخريف، ينخفض إنتاج السيروتونين. لهذا السبب، يمكن أن يسوء مزاج الشخص في الخريف)).


من أجل ذلك تنصح الطبيبة بضرورة ((تناول الأطعمة التي تحتوي على التربتوفان كالديك الرومي والجبن والمكسرات (مثل اللوز)، وما إلى ذلك. كما يمكن أن ينخفض مستوى هرمون السعادة الدوبامين، في الخريف، وعليه، يجب تناول الأطعمة التي تشارك في تركيبته)).


صدى البلد

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