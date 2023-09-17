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مانشستر سيتي ينتزع الصدارة سريعا من ليفربول

9/17/2023 9:13:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصل فريق مانشستر سيتي سلسلة انتصاراته على حساب مضيفه وست هام يونايتد، بفوزه عليه (3-1) في اللقاء الذي جمعهما السبت، في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقد تقدم نادي وست هام يونايتد بهدف سجله لاعبه جيمس وارد براوس في الدقيقة 36 من زمن في الشوط الأول.
ورد فريق مانشستر سيتي بثلاثة أهداف متتالية، بواسطة كل من، المهاجم البلجيكي جيريمي دوكو، ولاعب خط الوسط البرتغالي برناردو سيلفا، والمهاجم النرويجي إيرلنغ هالاند في الدقائق (46، 76، 86) على الترتيب.
وحقق فريق مانشستر سيتي، حامل اللقب، انتصاره الخامس على التوالي، بعد تعادل في مستهل مشواره في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ"، واعتلى الصدارة برصيد 13 نقطة، متجاوزا بفارق نقطة، حامل اللقب، مانشستر سيتي، قبل مباراته أمام وست هام يونايتد، في وقت لاحق .
في المقابل، تعرض نادي وولفرهامبتون للهزيمة الثانية على التوالي والرابعة في الموسم مقابل فوز واحد، ويشغل المركز الخامس عشر على سلم ترتيب الدوري حتى الآن برصيد ثلاث نقاط، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

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