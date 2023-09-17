غادة عبد الرازق: صراحتي مع جمهوري تؤذيني شخصياً

غادة عبد الرازق: صراحتي مع جمهوري تؤذيني شخصياً
التاريخ
9/17/2023 9:13:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن سعادتها بتعليقات الجمهور لها بعد نجاح حكاية "تحت الحزام"، من مسلسل "حدث بالفعل"، كما تحدثت عن صراحتها الشديدة مع الجمهور، قائلة: "صراحتي ساعات كانت مؤذية وأذتني شخصيًا".
وقالت غادة: "فيه ناس بتقولي إنتِ حوت تمثيل وفيه ناس تقولي إنتِ غول تمثيل، وفيه ناس تقولي إنتِ الشخصية بتلبقلك لدرجة إن إحنا بنخاف منك.. وكل الجمل دي بتخليني أتمسك أكتر بالشيء اللي أنا بحبه".
لها
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