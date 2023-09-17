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غادة عبد الرازق: صراحتي مع جمهوري تؤذيني شخصياً

9/17/2023 9:13:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن سعادتها بتعليقات الجمهور لها بعد نجاح حكاية "تحت الحزام"، من مسلسل "حدث بالفعل"، كما تحدثت عن صراحتها الشديدة مع الجمهور، قائلة: "صراحتي ساعات كانت مؤذية وأذتني شخصيًا".
وقالت غادة: "فيه ناس بتقولي إنتِ حوت تمثيل وفيه ناس تقولي إنتِ غول تمثيل، وفيه ناس تقولي إنتِ الشخصية بتلبقلك لدرجة إن إحنا بنخاف منك.. وكل الجمل دي بتخليني أتمسك أكتر بالشيء اللي أنا بحبه".

لها

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