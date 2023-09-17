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مفاجأة.. صفقة فاشلة حرمت الريال من جوهرة السيتي

9/17/2023 9:13:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حرمت مخاوف فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، النادي من الملكي من الفوز بصفقة واعدة طلبها زين الدين زيدان، المدير الفني السابق للفريق.
وجذب البلجيكي جيرمي دوكو، نجم مانشستر سيتي، الأنظار في أوروبا منذ "يورو 2020"، كما نال إشادة واسعة من مدربه بيب جوارديولا بعد مشاركته بشكل فعال في فوز فريقه (3-1) على وست هام، أمس السبت.
وارتبط دوكو بالانتقال إلى العديد من الأندية الكبرى في أوروبا، عندما كان في رين الفرنسي، قبل أن يوقع لمانشستر سيتي في صيف 2023.
ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن زين الدين زيدان، سبق أن وضع اسم دوكو على طاولة الميرنجي، وطالب إدارة النادي بالتعاقد معه، أثناء وجود زيزو في الجهاز الفني للملكي.
وحاولت إدارة ريال مدريد حسم الصفقة في ذلك الوقت، لكن طلب رين رقما كبيرا، الأمر الذي رفضه الرئيس فلورنتينو بيريز.
وجاء رفض بيريز لأن النادي الملكي كان يعاني حديثا من فشل صفقة المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، الذي دفع الميرنجي من أجله الكثير من الأموال، لكنه كان يجلس دائما على مقاعد البدلاء وفشل في إثبات ذاته داخل الفريق.

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