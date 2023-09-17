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أول هزيمة لإنتر ميامي في حقبة الغائب ميسي

9/17/2023 9:13:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تلقى إنتر ميامي في غياب نجمه ليونيل ميسي أول هزيمة منذ وصول المهاجم الأرجنتيني، وذلك أثناء زيارته لملعب أتلانتا يونايتد بنتيجة 5-2.
وسجل الإكوادوري ليوناردو كامبانا هدفي الإنتر، أحدهما من ركلة جزاء، فيما جاءت خماسية أتلانتا عن طريق تريستان مويومبا وكمال ميلر (بالخطأ في مرماه) وبروكس لينون وجورجوس جياكوماكيس وتايلر وولف.
وكسر أتلانتا سلسلة 12 مباراة متتالية بدون خسارة (11 انتصارا وتعادل) لميامي، منذ أول ظهور لميسي.
بهذه النتيجة، يتجمد رصيد إنتر ميامي عند 28 نقطة بعد مرور 27 جولة، بينما يمتلك دي سي يونايتد التاسع (آخر المراكز المؤهلة إلى المراحل النهائية)، 35 نقطة من 29 جولة.
من ناحيته، كان أورلاندو سيتي يعاني الأمرين حتى الدقيقة 68 عندما كان متأخرا 1-3 أمام كولومبوس كرو بثلاثية جوليان جريسل والأوروجوائي دييجو روسي والكولومبي خوان كاميلو هرنانديز.
إلا أن أبناء فلوريدا انتفضوا وحافظ هدف الأرجنتيني مارتين أوخيدا على آمالهم في تعديل النتيجة وهو ما تمكنوا منه بفضل هدف الأوروجوائي فاكوندو توريس وثنائية الأرجنتيني راميرو إنريكي في 86 وق97، ليحقق أورلاندو فوزا عصيبا وملحميا.
وفي مباريات أخرى، تعادل فيلادلفيا يونيون وسينسيناتي 2-2، كما كان التعادل السلبي سيد الموقف في 3 مواجهات هي تلك التي جمعت نيويورك سيتي مع نيويورك ريد بولز، وشارلوت أمام دي سي يونايتد، وكذلك مباراة مونتريال ضد شيكاغو فاير.
بينما انتهت مباراتا هيوستن دينامو مع سانت لويس سيتي، وإف سي دالاس مع سياتل ساوندرز بالتعادل بهدف في كل مرمى.
أما فانكوفر وايتكابس، فقد تغلب على تورنتو في مواجهة كندية خالصة، بينما عاد سبورتنج كانساس سيتي بثلاث نقاط من ملعب مينسوتا يونايتد (0-1).
وفي القسم الغربي، انتهى ديربي لوس أنجلوس بين لوس أنجليس إف سي ولوس أنجلوس جالاكسي لصالح الأول (4-2).
وفاز كولورادو رابيدس على نيو إنجلند ريفوليوشن 2-1، وتغلب سان خوسيه إيرثكويكس بنفس النتيجة على ريل سولت ليك.

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