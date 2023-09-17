إطلاق هوية موسم الرياض.. بمشاركة أشهر النجوم

إطلاق هوية موسم الرياض.. بمشاركة أشهر النجوم
التاريخ
9/17/2023 9:00:11 AM
(MENAFN- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، عن إطلاق فيديو موسم الرياض 2023 بهويته الجديدة ليضم تجارب عالمية.
ولفت رئيس هيئة الترفيه إلى أن الافتتاح سيكون يوم 28 من شهر أكتوبر المقبل، بتنظيم الأفضل في العالم، وبمشاركة أشهر النجوم،كما سيستضيف حفل الافتتاح ملاكمة تاريخية بين تايسون فيوري وفرانسيس أنجانو.
كما أعلن عن عددا من الفعاليات الكبرى ذات الطابع العالمي من خلال مواقع عدة منها عالم“باربي” لإحياء العلامة التجارية، ولأول مرة في الشرق الأوسط ستستضيف مدينة الرياض قلعة ديزني للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسها إضافة إلى الفعاليات التفاعلية ضمن محتوى رقمي ومعارض والكثير.
يشار إلى أن الرياض تحتضن إحدى أكبر الفعاليات الترفيهية في العالم كل عام خلال فصل الشتاء، ومنذ انطلاق موسم الرياض في عام 2019، استقبل المهرجان الزوار من جميع أنحاء العالم لتجربة الآلاف من الحفلات والفعاليات الرياضية وتجارب تناول الطعام وغيرها من الفعاليات الثقافية الفريدة.
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