إطلاق هوية موسم الرياض.. بمشاركة أشهر النجوم

الرياض – أصداف نيوز:

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، عن إطلاق فيديو موسم الرياض 2023 بهويته الجديدة ليضم تجارب عالمية.

ولفت رئيس هيئة الترفيه إلى أن الافتتاح سيكون يوم 28 من شهر أكتوبر المقبل، بتنظيم الأفضل في العالم، وبمشاركة أشهر النجوم،كما سيستضيف حفل الافتتاح ملاكمة تاريخية بين تايسون فيوري وفرانسيس أنجانو.

كما أعلن عن عددا من الفعاليات الكبرى ذات الطابع العالمي من خلال مواقع عدة منها عالم“باربي” لإحياء العلامة التجارية، ولأول مرة في الشرق الأوسط ستستضيف مدينة الرياض قلعة ديزني للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسها إضافة إلى الفعاليات التفاعلية ضمن محتوى رقمي ومعارض والكثير.

يشار إلى أن الرياض تحتضن إحدى أكبر الفعاليات الترفيهية في العالم كل عام خلال فصل الشتاء، ومنذ انطلاق موسم الرياض في عام 2019، استقبل المهرجان الزوار من جميع أنحاء العالم لتجربة الآلاف من الحفلات والفعاليات الرياضية وتجارب تناول الطعام وغيرها من الفعاليات الثقافية الفريدة.