مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية بالحرم الإبراهيمي

مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية بالحرم الإبراهيمي
التاريخ
9/17/2023 8:12:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أدى مستوطنون، اليوم الأحد، طقوسا تلمودية بالقرب من الباب الشرقي للحرم الإبراهيمي الشريف.
واستنكر مدير عام أوقاف الخليل الحاج نضال الجعبري، قيام المستوطنين بأداء طقوسهم بالقرب من "الباب الشرقي" للحرم الإبراهيمي، في سابقة تنذر بخطر كبير يضاف إلى جملة الأخطار التي تحيط بالحرم الإبراهيمي، نتيجة لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه عليه، في تحدٍ واضح وسافر لمشاعر المسلمين.
وقال: " إن ما يقوم به الاحتلال في الآونة الأخيرة من تكثيف اعتداءاته وانتهاكاته للمقدسات ما هو إلا سياسة للتطهير الديني والعرقي، التي تعبر عن سياسته الممنهجة بمحاربة الشعب الفلسطيني ومساجده وكنائسه ".
ودعا الجعبري، الفلسطينيين وجميع المؤسسات إلى القيام بواجباتها في الوقوف بقوة في وجه مخططات الاحتلال للسيطرة على المقدسات وأماكن العبادة .
وفا
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