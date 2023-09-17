فيضان ليبيا دمّر 900 منزل بشكل كامل بدرنة.. ودفن 400 تحت الوحل
التاريخ
9/17/2023 8:12:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - لليوم السابع على التوالي تتواصل عمليات الإنقاذ في درنة الليبية، حيث يتم انتشال عشرات الجثث يوميا بعد تضاؤل الأمل في الوصول إلى ناجين.
وقالت تقارير ليبية ان الفيضان دمّر 900 منزل بشكل كامل بدرنة، ودفن 400 تحت الوحل.
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