Sunday, 17 September 2023 04:39 GMT

فيضان ليبيا دمّر 900 منزل بشكل كامل بدرنة.. ودفن 400 تحت الوحل

9/17/2023 8:12:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لليوم السابع على التوالي تتواصل عمليات الإنقاذ في درنة الليبية، حيث يتم انتشال عشرات الجثث يوميا بعد تضاؤل الأمل في الوصول إلى ناجين.

وقالت تقارير ليبية ان الفيضان دمّر 900 منزل بشكل كامل بدرنة، ودفن 400 تحت الوحل.

MENAFN17092023000208011052ID1107084074

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث