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10 أطعمة ومشروبات ترفع مستويات السكر في الدم.. احذروها

9/17/2023 8:12:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توصي الجمعية الأميركية للسكري ببدء فحص السكري لدى معظم البالغين بداية من سن 35 عامًا، ولمن يعانون من السمنة قبل سن 35 عامًا. وبحسب ما نشرته صحيفة Times of India، يحذر الخبراء من تناول بعض الأطعمة والمشروبات، بعضها لا يخطر على البال، والتي يمكن أن تؤدي إلى رفع مستويات السكر في الدم، كما يلي:
1. صودا الدايت
توصلت الدراسات إلى أن تناول المحليات الصناعية الخالية من السعرات الحرارية، مثل تلك الموجودة في المشروبات الغازية الخاصة بالحمية، يزيد من مستويات السكر في الدم على المدى الطويل.
2. دقيق الشوفان سريع التحضير
يمكن أن يكون دقيق الشوفان مفيدًا لفقدان الوزن، لكن نظرًا لأنه تتم معالجته وتجريده من الألياف، فإنه سيؤدي إلى ارتفاع حاد بنسبة السكر في الدم.


3. عصير البرتقال
يؤدي عصر البرتقال إلى إزالة الألياف وبالتالي يبطئ تحلل النشا إلى غلوكوز، لذا فإنه يُوصى بتناول الفاكهة بدل من العصير لتجنب ارتفاع مستويات السكر في الدم.


4. الخبز
يحتوي الخبز الأبيض والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع GI، مما يعني أنه يمكن أن يرفع نسبة السكر في الدم بسرعة وبشكل حاد.
5. حساء جاهز
يحتوي الحساء الجاهز أو سريع التحضير على الكثير من السكر المضاف، مما قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.


6. العنب
يحتوي العنب على نسبة عالية من السكر ومنخفض نسبيًا في الألياف، مما يمكن أن يسبب ارتفاعًا نسبة السكر في الدم.


7. ألواح الطاقة
على الرغم من الترويج لألواح الطاقة بأنها لا تؤدي إلى زيادة الوزن فإنها تحتوي على كمية كبيرة أو أكثر من السكر والكربوهيدرات مثل بعض ألواح الحلوى التقليدية.


8. أرز بني
يمتاز الأرز البني بفوائد صحية أكثر صحة من الأرز الأبيض، لكنه يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات بشكل عام، لذلك غالبا ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.


9. البطاطا الحلوة
تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من النشا ويمكن أن تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم لدى بعض الأشخاص، خاصة إذا تم تناولها بكميات كبيرة.


10. القهوة
يمكن أن يسبب الكافيين ارتفاعا في مستويات السكر في الدم عن طريق إثارة استجابة هرمونية في الجسم.

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