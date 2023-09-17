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الاحتلال يعتقل فلسطينيا على حاجز حوارة جنوب نابلس

9/17/2023 8:12:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فلسطينيا من طمون خلال مروره على حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.
وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر بلال مصطفى منصور بني عودة (37 عاما) من بلدة طمون جنوب طوباس، أثناء مروره عن حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.

وفا

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