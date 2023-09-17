الاحتلال يعتقل فلسطينيا على حاجز حوارة جنوب نابلس
التاريخ
9/17/2023 8:12:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فلسطينيا من طمون خلال مروره على حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.
وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر بلال مصطفى منصور بني عودة (37 عاما) من بلدة طمون جنوب طوباس، أثناء مروره عن حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.
وفا
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