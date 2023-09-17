توضيح من الضمان حول سداد الأفراد لسلفة تعويض الدفعة الواحدة



وقال القضاة، لـ " الوكيل الإخباري" إن سلف تعويض الدفعة الواحدة، والتي تتراوح قيمتها بين 200 -350 ديناراً يسددها الأفراد عند التقاعد، وهم غير مطالبين بها الآن.



وأضاف أن الديون التي يجب على الأفراد سدادها باسرع وقت تشمل المرتجعات، أو أموال صرفت دون وجه حق، أو رديات للضمان.

وأشار القضاة إلى أن الديوان المترتبة على المنشآت تتعلق بالاشتراكات، أو بدلات إصابات العمل غير المبلغ عنها أو غرامات متراكمة.



ونوه إلى أنه يمكن للأفراد السداد من خلال التسديد نقداً، أو من خلال إبرام اتفاقية تقسيط.