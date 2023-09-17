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ناسا تعلن عن إمكانية إنتاج الأكسجين القابل للتنفس في المريخ

9/17/2023 8:12:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة إدارة الفضاء الأمريكية "ناسا"، إمكانية إنتاج الأكسجين القابل للتنفس في الغلاف الجوي للمريخ، وذلك بعد أن أجريت تجربة على سطح الكوكب الأحمر، وأظهرت أنه يمكن استخلاص الأكسجين القابل للتنفس من الغلاف الجوي الرقيق للمريخ.
الوكالة استطاعت من خلال أداة "موكسي" (جهاز لإنتاج الأكسجين ) الموجودة على مركبة بيرسيفيرانس، تفكيك جزئيات هواء المريخ وتوليد إمدادات صغيرة وثابتة من الأكسجين ، بحسب تقرير نشره موقع "سينس أليرت".
من جهتها، قالت نائب مدير وكالة ناسا، باميلا ميلروي، في بيان، إنه "من المثير للإعجاب إمكانية استخراج الأكسجين من الغلاف الجوي للمريخ، وهو الذي يمكن أن يساعد في توفير الهواء القابل للتنفس أو حتى الوقود الصاروخي لرواد الفضاء في المستقبل".

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