ناسا تعلن عن إمكانية إنتاج الأكسجين القابل للتنفس في المريخ

ناسا تعلن عن إمكانية إنتاج الأكسجين القابل للتنفس في المريخ
التاريخ
9/17/2023 8:12:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة إدارة الفضاء الأمريكية "ناسا"، إمكانية إنتاج الأكسجين القابل للتنفس في الغلاف الجوي للمريخ، وذلك بعد أن أجريت تجربة على سطح الكوكب الأحمر، وأظهرت أنه يمكن استخلاص الأكسجين القابل للتنفس من الغلاف الجوي الرقيق للمريخ.
الوكالة استطاعت من خلال أداة "موكسي" (جهاز لإنتاج الأكسجين ) الموجودة على مركبة بيرسيفيرانس، تفكيك جزئيات هواء المريخ وتوليد إمدادات صغيرة وثابتة من الأكسجين ، بحسب تقرير نشره موقع "سينس أليرت".
من جهتها، قالت نائب مدير وكالة ناسا، باميلا ميلروي، في بيان، إنه "من المثير للإعجاب إمكانية استخراج الأكسجين من الغلاف الجوي للمريخ، وهو الذي يمكن أن يساعد في توفير الهواء القابل للتنفس أو حتى الوقود الصاروخي لرواد الفضاء في المستقبل".
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