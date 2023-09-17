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برشلونة يقسو على ضيفه ريال بيتيس

9/17/2023 8:12:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دك فريق برشلونة شباك ضيفه ريال بيتيس بخمسة أهداف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتوالى على تسجيل ثلاثية الفريق الكتالوني كل من اللاعبين، البرتغالي جواو فيليكس، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والإسباني فيران توريس، والبرازيلي رافينيا، والبرتغالي جواو كانسيلو، في الدقائق (25، 32، 62، 66، 81) على الترتيب.
وحقق فريق برشلونة بذلك انتصاره الرابع على التوالي، بعد تعادله في مستهل مشوار الدفاع عن لقب بطل الدوري "لا ليغا" أمام مضيفه خيتافي من دون أهداف، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة، ويعتلي الصدارة متجاوزا بفارق نقطة غريمه التقليدي ريال مدريد قبل مباراته أمام ضيفه ريال سوسييداد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة أيضا.
بينما تجمد رصيد نادي ريال بيتيس عند 7 نقاط، وتراجع إلى المركز التاسع على سلم الترتيب حتى الآن، كذلك بانتظار مباريات هذه الجولة.

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