السودان: دمار هائل يطال مبان حكومية وخاصة

السودان: دمار هائل يطال مبان حكومية وخاصة
التاريخ
9/17/2023 8:12:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - استمرت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول محيط القيادة العامة للجيش في وسط العاصمة السودانية الخرطوم ومقري سلاح المهندسين وقاعدة كرري بأم درمان غربي العاصمة.
وأدى القصف الجوي والمدفعي المكثف إلى دمار واسع طال عدد من المباني الرئيسية من بينها وزارة العدل وعدد من الهيئات الحكومية والخاصة التي احترق بعضها بالكامل.
وبعد أن أعلن الجيش أمس السبت صد هجوم لقوات الدعم السريع على القيادة العامة للجيش ومواقع عسكرية استراتيجية أخرى؛ تجددت الاشتباكات صباح الأحد باستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وسط تحليق مكثف للطيران الحربي.
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