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شاهد.. رونالدو كاد أن يسقط مصورا بالضربة القاضية

9/17/2023 8:12:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن يتسبب في إصابة مصور خلال لقاء فريقه النصر أمام مضيفه الرائد (1-3) الذي جمعهما السبت، في الجولة السادسة من دوري "روشن" السعودي.
وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، لتسديدة قوية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، من ضربة حرة مباشرة، مرت بجوار القائم، وارتطمت برأس أحد المصورين، كاد أن يسقط على الأرض من شدة قوتها.

وبعد ذلك اختتم رونالدو ثلاثية "العالمي" بحلول الدقيقة 78 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في بريدة.

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