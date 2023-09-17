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موته اوجع قلوب الاردنيين .. من هو محمد زيد الشوابكة ؟ - صور

9/17/2023 8:12:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - استيقظ الأردنيون اليوم الاحد 17 أيلول 2023 على نبأ وفاة الشاب محمد زيد الشوابكة ، وذلك بعد صراع مع المرض .
وعرف الشوابكة بنشاطه الاجتماعي في منطقة شرق وجنوب العاصمة عمان وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وشغل الشوابكة منصب مدير عام المركز الوطني للحريات الإعلامية وهو يحمل درجة البكالوريوس في اللغة الانجليزية والماجستير في الاعلام بالاضافة للدبلوم العالي في الدراسات الدولية كما أنه طالب في برنامج الدكتوراة في الاعلام .
وعمل الشوابكة في عدة مؤسسات حكومية وله العديد من الاعمال التطوعية والمبادرات وهو ناشط في العديد من مواقع التواصل كما يحظى بمحبة الناس والشباب خصوصاً على مستوى الأردن .
وكان الشوابكة معروفاً بقربه من الوسط السياسي والصحفي في الاردن ، ولديه العديد من الصداقات من ابناء هذا الوسط .
ووفق مقربون من الشاب الشوابكة انه توفي في احدى مستشفيات اسطنبول حيث كان سيخضع لعملية زراعة كبد للمرة الثانية .
وتداول رواد مواقع التواصل صور الشوابكة سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ، وتفاعلوا مع وفاته ودعوا الله ان يُلبسه ثوب الرحمة والغفران وأن يلهم أهله الصبر والسلوان .
ووصفه الناشطون انه كان شاباً يتمتع بعلاقات طيبة وحسن سيرة مع الناس ،و كانت له قدرة فريدة على التواصل وتكوين صداقات حقيقية في كل مكان ذهب إليه ،ويحب مساعدة الآخرين والوقوف بجانبهم في الأوقات الصعبة.
كما وصفوه بالصديق وصاحب فزعة ونخوة وشهامة للجميع ، وانه الشاب الطيب الحنون على بناته وزوجته واهله ، فلم يكن يوما الا مدافعا عن الحق ومهما كلف الثمن ، وبقي رغم مرضه الانسان المؤمن بالله وبكل ما سيحدث له ، احبه الجميع من الاردنيين الشرفاء وكان صاحب ابتسامة دائمة .
أسرة مجموعة الوكيل للاعلام تتقدم بخالص مشاعر العزاء والمواساة والصبر والسلوان لذوي الشاب الشوابكة، ونسأل الله تعالى له الرحمة والمغفرة والجنة .
إنا لله وإنا إليه راجعون .























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