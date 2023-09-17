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إنتر يكتسح ميلان في ديربي الغضب

9/17/2023 8:12:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ألحق فريق إنتر ميلان هزيمة ساحقة بجاره اللدود ميلان (5-1) في "ديربي" مدينة ميلانو الذي جمعهما السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وأحرز لاعب خط الوسط الأرمني غينريخ مخيتاريان هدفين لأصحاب الأرض "النيراتزوري" الأول والثالث في الدقيقتين (5، و69)، بينما تكفل بتسجيل الأهداف الأخرى كل من اللاعبين، الفرنسي ماركوس تورام، والتركي هاكان تشاالهانغولو، والإيطالي دافيد فراتسي في الدقائق (38، 79 من ضربة جزاء، 90) على الترتيب.
بينما سجل المهاجم البرتغالي رفائيل لياو هدف الضيوف الوحيد "الروسونيري" بحلول الدقيقة 57، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "جوزيبي مياتزا"، في ضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو.
وحقق إنتر ميلان بذلك انتصاره الرابع على التوالي، ويتربع على عرش صدارة "الكالتشيو" بالعلامة الكاملة، برصيد 12 نقطة.
في حين مني ميلان بالهزيمة الأولى في الموسم بعد ثلاث انتصارات متتالية، ليتوقف رصيده عند 9 نقاط، ويتراجع إلى المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

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