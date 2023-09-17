إدارية النواب تبحث استكمال إجراءات تعيين الموظفين بـ الإقراض الزراعي



وقال رئيس اللجنة النائب المهندس يزن الشديفات خلال ترؤسه الاجتماع الذي حضره رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، ومدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي محمد البلاونة، إن اللجنة أوصت أيضا بتوزيع أولئك الموظفين حسب الشواغر المتوفرة لدى المؤسسة وحسب الحاجة.



من جهتهم، دعا النواب: علي الطراونة، امغير الهملان، جميل الحشوش، عودة النوايشة، رمزي العجارمة، رائد رباع، عمر الزيود، إلى استكمال تعيين المرشحين في المؤسسة.



بدوره، قال الناصر إن ديوان الخدمة المدنية "لا يُعين، وإنما يُنسب بالمرشحين لإشغال أي وظيفة، التزامًا بدوره التنظيمي".



من جانبه، أوضح البلاونة أن المؤسسة ستمضي بإجراءات تعيين المرشحين ضمن فروع المؤسسة في المناطق التي تشهد نقصًا.