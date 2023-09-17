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فلسطين النيابية تلتقي وفد نادي جبل المُكبر الرياضي الفلسطيني

9/17/2023 8:12:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة فلسطين النيابية، فايز بصبوص، إن موقف عمل اللجنة يتماهى مع موقف جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم وإسناد المؤسسات في كل الأراضي الفلسطينية، لتعزيز صمود الأشقاء هناك.


وأضاف، لدى لقائه اليوم الأحد، وفد بعثة نادي جبل المُكبر الرياضي الفلسطيني برئاسة رئيسه عبدالله السرخي، والوفد المشارك في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، "أن النادي يمثل بيت المقدس بالتحديد، وندرك تماما حجم التحديات والضغوطات التي يواجهها في ظل وجود حكومة إسرائيلية متطرفة".


إلى ذلك، أكد رئيس وأعضاء "فلسطين النيابية" عمق العلاقة القوية بين الشعبين الشقيقين، موضحا أن اختيار عمّان ملعبا بيتيا هو تأكيد على أن عمان والقدس توأمان، والأردن وفلسطين شعب واحد.


من جهتهم، أعرب أعضاء اللجنة النواب، رائد الظهراوي، ومحمد أبو صعيليك، وإمغير الهملان، عن أمنياتهم بالتوفيق لنادي جبل المُكبر في المعترك الآسيوي، وتحقيق مستوى يليق بالقدس وفلسطين والكرة الفلسطينية، والانتقال لأدوار متقدمة في البطولة.


بدوره قال السرخي، إن الوفد حظي فور وصوله إلى مقر إقامته باستقبال حافل، مثمنا الموقف الأردني الثابت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه القضية الفلسطينية.

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