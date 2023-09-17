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العملات في العالم أمام اسبوع حاسم

9/17/2023 8:11:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تترقب أسواق العملات في العالم، صدور العديد من التقارير والبيانات الاقتصادية خلال هذا الأسبوع في الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر، والتي سيكون لها تأثير كبير على مختلف العملات، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، والذي يترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي حول الفائدة هذا الأسبوع.
وتالياً أهم البيانات التي تترقبها الأسواق: نتائج اجتماع الاحتياطي الاسترالي، بيانات التضخم الكندي، بيانات التضخم في بريطانيا، قرارات الفيدرالي الأمريكي وتحركات أسواق العملات، قرارات بنك إنجلتر، قرارات بنك اليابان.

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